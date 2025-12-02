На центральной площади Красноармейска появился российский флаг

Минобороны: Бойцы ВС РФ развернули в Красноармейске российский флаг

Российские военнослужащие развернули флаг на центральной площади Красноармейска (украинское название — Покровск). Кадры боевой работы опубликованы в в Telegram-канале Минобороны РФ.

Триколор установлен на площади Шибанкова. Там располагаются здания районной и городской администраций, дом культуры, а также Красноармейский индустриальный институт Донецкого национального технического университета.

О переходе Красноармейска под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ стало известно вечером 1 декабря. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину во время его поездки в один из пунктов управления Объединенной группировкой войск.