00:12, 2 декабря 2025Бывший СССР

На центральной площади Красноармейска появился российский флаг

Марина Совина
Российские военнослужащие развернули флаг на центральной площади Красноармейска (украинское название — Покровск). Кадры боевой работы опубликованы в в Telegram-канале Минобороны РФ.

Триколор установлен на площади Шибанкова. Там располагаются здания районной и городской администраций, дом культуры, а также Красноармейский индустриальный институт Донецкого национального технического университета.

О переходе Красноармейска под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ стало известно вечером 1 декабря. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину во время его поездки в один из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

