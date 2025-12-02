На Западе назвали руководство НАТО больным из-за плана по России

Политик Мема: Упреждающий удар НАТО по России приведет к ядерной войне

Упреждающий удар НАТО по России приведет к ядерной войне, если Североатлантический альянс решится на этот шаг. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Только больные могут рассматривать возможность нападения на Россию и по-прежнему называть это "защитными мерами"», — подчеркнул Мема.

По словам политика, только нездоровые политики «могут довести эскалацию до ядерного конфликта».

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне заявил, что блок рассматривает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России.