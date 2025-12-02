Реклама

Мир
23:49, 2 декабря 2025Мир

На Западе после слов Путина призвали ЕС сменить курс

Мема: ЕС после слов Путина должен сменить курс
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) после слов президента России Владимира Путина о конфликте РФ и Европы должен сменить курс. С таким призывом выступил член финской партии Альянс свободы Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Вот насколько опасен конфликт на Украине для европейцев. Нам нужно изменить курс, пока не стало слишком поздно для дипломатии», — написал Мема.

Ранее Владимир Путин заявил, что в случае, если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. По словам главы государства, в случае войны со странами Европы Россия будет действовать не так, как на Украине.

