Силовые структуры
09:37, 3 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Названы последствия «дела Долиной» для судебной системы России

Адвокат Айвар: Схему из «дела Долиной» могут взять за основу мошенники
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Схему из «дела Долиной» могут взять за основу мошенники и наживаться на ней. Об этом «Ленте.ру» заявила адвокат Людмила Айвар.

По ее словам, «дело Долиной» открыло ящик Пандоры — теперь каждый может попытаться продать квартиру или машину, получить деньги, перевести их и сказать, что его обманули.

Айвар считает, что судебная система непрофессионально подошла к делу с точки зрения защиты прав и интересов добросовестного приобретателя. «Многие возмущены, что если человек — знаменитость, то у него есть способы повлиять на вынесение решения тем или иным образом», — говорит адвокат.

Ларису Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях из-за дела с квартирой в Хамовниках. Певица, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги. Она намерена отстаивать свои права в Верховном суде.

О том, почему дело с квартирой Долиной получило огромный резонанс, можно прочитать здесь.

