США прервали связь с одной страной Европы

Генерал Фрейдинг: Пентагон перестал поддерживать связь с Минобороны ФРГ

Пентагон перестал поддерживать связь с Минобороны Германии, в том числе по вопросам, касающимся Украины. Об этом сообщил немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, передает The Atlantic.

По его словам, раньше он находился в постоянном контакте с американскими коллегами, но в последнее время связь была «полностью прервана».

В частности, США не предупредили Германию о своем решении приостановить поставки некоторого оружия на Украину, рассказал генерал. Чтобы связаться с американскими представителями, ему пришлось обратиться в немецкое посольство в Вашингтоне, где «есть человек, который пытается найти кого-нибудь в Пентагоне».

11 ноября президент США Дональд Трамп заявил о приостановке финансирования Украины. При этом он отметил, что теперь Вашингтон получает деньги за поставки вооружения Киеву через НАТО.