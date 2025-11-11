Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 11 ноября 2025Мир

Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

США перестали финансировать Украину, поставляя ей оружие за свой счет. Об этом заявил американский президент в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что теперь Вашингтон получает деньги за поставки вооружения Киеву через НАТО. «Мы больше не тратим деньги (на Украину — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Трамп также заявил, что благодаря его усилиям конфликт на Украине больше не грозит обернуться мировой войной. Кроме того, он вновь подчеркнул, что конфликт бы не начался, если бы он был президентом.

14 июля Трамп сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал он.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    Раскрыт примечательный факт уровня воровства на Украине

    Заходящие пешком в Красноармейск российские бойцы попали на видео

    Военный эксперт назвал цель ударов ВС России по Украине

    Эксперт назвал условие начала войны НАТО с Россией

    В России могут запретить делать ставки на спорт с кредитных карт

    44-летняя Алессандра Амбросио опубликовала фото с голой грудью

    Россиянка получила жуткие ожоги из-за пробегающего котенка

    Депутат предложил необычное наказание для атаковавших машину с ребенком мигрантов

    Трамп похвастался одним достижением по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости