Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

США перестали финансировать Украину, поставляя ей оружие за свой счет. Об этом заявил американский президент в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что теперь Вашингтон получает деньги за поставки вооружения Киеву через НАТО. «Мы больше не тратим деньги (на Украину — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Трамп также заявил, что благодаря его усилиям конфликт на Украине больше не грозит обернуться мировой войной. Кроме того, он вновь подчеркнул, что конфликт бы не начался, если бы он был президентом.

14 июля Трамп сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал он.