Россиянин с кухонным топориком совершил жестокую расправу над родственником и скрылся

В Симферополе мужчина с кухонным топориком убил племянника, его ищут

В Симферополе 27-летний местный житель с кухонным топориком расправился с 12-летним племянником, а также ранил его шестилетнего брата и их 37-летнюю мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Женщине и ее младшему сыну удалось спастись, потому что она оказала активное сопротивление и позвала на помощь проживающего с ними родственника. Сейчас потерпевшие находятся в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело. Напавший скрылся, сейчас его ищут.

