15:38, 2 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин с кухонным топориком совершил жестокую расправу над родственником и скрылся

В Симферополе мужчина с кухонным топориком убил племянника, его ищут
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Симферополе 27-летний местный житель с кухонным топориком расправился с 12-летним племянником, а также ранил его шестилетнего брата и их 37-летнюю мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Женщине и ее младшему сыну удалось спастись, потому что она оказала активное сопротивление и позвала на помощь проживающего с ними родственника. Сейчас потерпевшие находятся в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело. Напавший скрылся, сейчас его ищут.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к 13,5 года колонии особого режима сторожа Максима Попова по делу о расправе над сожительницей, тело которой случайно нашли в погребе в виде мумии.

    Россиянин с кухонным топориком совершил жестокую расправу над родственником и скрылся

