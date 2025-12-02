Реклама

07:00, 2 декабря 2025

Студентка сделала эпиляцию зоны бикини при однокурсниках и поделилась впечатлениями

Студентке Нове было смешно видеть реакцию однокурсников на эпиляцию зоны бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @novaesthetics

Студентка отделения косметологии в школе Пола Митчелла в Луисвилле, штат Кентукки, Нова (фамилия не раскрывается) сделала эпиляцию зоны бикини при однокурсниках и поделилась впечатлениями. Об этом пишет People.

Журналисты издания обратили внимание на видео 19-летней девушки, которое она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В нем она запечатлела реакцию однокурсников на удаление волос со своего лобка, которое она проводила самостоятельно на их глазах. Данный ролик с момента публикации набрал 4,5 миллиона лайков и 52 тысячи комментариев.

По словам Новы, такие практические занятия для школы совершенно нормальны. «Я учусь на сертифицированного косметолога, специализирующегося на уходе за лицом, эпиляции и наращивании ресниц. Честно говоря, я была совершенно спокойна. Эпиляция воском для меня не болезненная. Я сама себе ее легко делаю дома, поэтому было очень смешно видеть панику остальных. Я даже сняла их реакцию, потому что, будем честны, она на их лицах была бесценна: шок, страх, растерянность», — рассказала будущая косметолог.

В сентябре сообщалось, что напуганная клиентка Аниесса Наварро из Нью-Йорка обратилась к юристам из-за детали в образе мастера эпиляции.

