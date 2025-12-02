Дотком: Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Британии и Франции

Власти Украины при поддержке западных стран разрабатывают ядерное оружие. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции. Именно поэтому мирный процесс так затягивается», — написал он.

По его словам, США якобы осведомлены о происходящем и намеренно тянут время, поскольку рассматривают Украину как своего клиента.

При этом Дотком отказался называть свои источники. «Мой источник конфиденциален. Но я думаю, что Украина скоро проведет ядерное испытание», — подчеркнул он.

Ранее Дотком заявил, что все западные лидеры ненавидят президента США Дональда Трампа. «Это так забавно (...) Все лидеры Запада ненавидят Трампа. Теперь он их надувает, умора», — написал он.