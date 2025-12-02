Реклама

01:09, 2 декабря 2025

В Германии похитили 20 тысяч патронов

Der Spiegel: В Германии похитили 20 тысяч патронов для бундесвера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Германии неизвестные похитили из грузовика около 20 тысяч патронов, которые предназначались бундесверу. Об это сообщает Der Spiegel.

Кража произошла в ночь на 25 ноября. Уточняется, что водитель оставил грузовик на неохраняемой парковке около города Бург. Всего было украдено около 10 тысяч боевых патронов для пистолетов, почти столько же холостых патронов для автоматов, а также дымовые снаряды.

Пропажу обнаружили на следующий день. В настоящее время полицейские совместно с представителями Вооруженных сил ФРГ проводят расследование.

Ранее в Омской области полицейские задержали мужчин за кражу оружия с патронами. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

