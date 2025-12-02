Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 2 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали прогноз о пиковом росте цен

Депутат Кирьянов: В России не ожидается большого роста цен на продукты
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский рубль, скорее всего, ослабнет по отношению к американскому доллару, но скачка цен в магазинах не ожидается, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал пиковый период роста потребительских цен в России в начале следующего года. По его словам, у граждан остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции.

Кирьянов пояснил, что ослабление российского рубля по отношению к доллару будет полезным для отечественных производителей. При этом он подчеркнул, что в России давно не измеряют инфляцию по соотношению к американской и европейской валютам. Депутат указал, что надо смотреть на вторую часть потребительской инфляции, то есть что будет происходить в магазинах, в продуктовых отделах.

«И здесь я бы не разделил такой пессимизм представителя банка, поскольку мы достаточно последовательно двигаемся к прогнозным значениям инфляции в 4 процента на ближайшую трехлетку. Соответственно, потребительская инфляция не будет высокой, может быть, за исключением сезонного, что называется, роста цен к новогодним праздникам по ряду продуктов», — сказал Кирьянов.

Ранее сообщалось, что ближе к концу ноября 2025 года инфляция в России снизилась до 6,92 процента. Несмотря на это, нынешние темпы роста потребительских цен в стране все еще остаются значительно выше установленного ЦБ таргета.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok