В Госдуме прокомментировали прогноз о пиковом росте цен

Депутат Кирьянов: В России не ожидается большого роста цен на продукты

Российский рубль, скорее всего, ослабнет по отношению к американскому доллару, но скачка цен в магазинах не ожидается, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал пиковый период роста потребительских цен в России в начале следующего года. По его словам, у граждан остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции.

Кирьянов пояснил, что ослабление российского рубля по отношению к доллару будет полезным для отечественных производителей. При этом он подчеркнул, что в России давно не измеряют инфляцию по соотношению к американской и европейской валютам. Депутат указал, что надо смотреть на вторую часть потребительской инфляции, то есть что будет происходить в магазинах, в продуктовых отделах.

«И здесь я бы не разделил такой пессимизм представителя банка, поскольку мы достаточно последовательно двигаемся к прогнозным значениям инфляции в 4 процента на ближайшую трехлетку. Соответственно, потребительская инфляция не будет высокой, может быть, за исключением сезонного, что называется, роста цен к новогодним праздникам по ряду продуктов», — сказал Кирьянов.

Ранее сообщалось, что ближе к концу ноября 2025 года инфляция в России снизилась до 6,92 процента. Несмотря на это, нынешние темпы роста потребительских цен в стране все еще остаются значительно выше установленного ЦБ таргета.