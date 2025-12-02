Реклама

09:31, 2 декабря 2025

В Москве установили елку для рыб и показали видео

Елизавета Городищева
В Центре Океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ установили елку для рыб. Об этом рассказали в Telegram-канале организации.

Украшение разместили в большом морском аквариуме на глубине более 4 метров. На кадрах показано, как водолазы устанавливают елку, а также видно, как вокруг нее плавают рыбы.

В пресс-службе отметили, что елка и все игрушки на ней выполнены из безопасных материалов и не несут вреда обитателям аквариума. Рыбы кружат вокруг нее, поскольку заинтересованы в исследовании нового объекта.

Ранее главную новогоднюю ель страны выбрали на территории Рузского муниципального округа Московской области. Ее высота составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Украшение традиционно установят на Соборной площади в Кремле.

