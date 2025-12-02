Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 2 декабря 2025Россия

В России одобрили проект закона о сдаче экзаменов после девятого класса по-новому

Госдума одобрила проект закона о сдаче ОГЭ только по двум предметам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Госдума в первом чтении одобрила проект закона о прохождении экзаменов после девятого класса по-новому. Речь идет о сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам, передает РИА Новости.

Ранее упрощенная процедура поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования в качестве пилотного проекта действовала только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Теперь эксперимент распространят и на другие регионы России — Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. Упрощенная система сдачи ОГЭ будет действовать здесь до 2029 года.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, определяющий будущее не сдавших экзамены после девятого класса россиян. Речь идет о бесплатном обучении рабочим профессиям.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok