В России одобрили проект закона о сдаче экзаменов после девятого класса по-новому

Госдума одобрила проект закона о сдаче ОГЭ только по двум предметам

Госдума в первом чтении одобрила проект закона о прохождении экзаменов после девятого класса по-новому. Речь идет о сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам, передает РИА Новости.

Ранее упрощенная процедура поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования в качестве пилотного проекта действовала только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Теперь эксперимент распространят и на другие регионы России — Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. Упрощенная система сдачи ОГЭ будет действовать здесь до 2029 года.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, определяющий будущее не сдавших экзамены после девятого класса россиян. Речь идет о бесплатном обучении рабочим профессиям.