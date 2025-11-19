Россия
14:07, 19 ноября 2025Россия

В Госдуме приняли определяющий будущее не сдавших экзамены россиян закон

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, определяющий будущее не сдавших экзамены после девятого класса россиян. Речь идет о бесплатном обучении рабочим профессиям, передает ТАСС.

Согласно документу, получившие неудовлетворительные результаты на Государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования россияне будут вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих. Перечень таких профессий будет определяться в регионах в зависимости от потребности в тех или иных специалистах.

По итогам профессионального обучения россиянам нужно будет сдать квалификационный экзамен, а также пересдать ГИА, чтобы одновременно получить аттестат об основном общем образовании и свидетельство об освоении профессии рабочего.

«Нередки случаи, когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации», — считают авторы законопроекта.

Ранее в Минпросвещения анонсировали расширение списка регионов для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса только по двум предметам. Министр Сергей Кравцов уточнил, что согласие на включение в эксперимент дали Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

