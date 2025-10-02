Россия
12:49, 2 октября 2025Россия

В Минпросвещения анонсировали расширение списка регионов для сдачи ОГЭ по-новому

Минпросвещения намерено продлить эксперимент по сдаче ОГЭ лишь по двум предметам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минпросвещения намерено продлить эксперимент по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса только по двум предметам и расширить список регионов для проведения аттестации по-новому. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Речь идет об упрощенной процедуре поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования после сдачи экзаменов только по двум предметам — русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.

Как уточнил министр, в пилотном проекте участвовали три региона — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. По его словам, эксперимент со сдачей на ОГЭ оказался востребован у школьников и прошел успешно. «Мы видим эффективность результатов этой работы», — сказал Кравцов.

По его словам, Минпросвещения выйдет с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента.

Ранее сообщалось, что изначально планировалось включить в пилотный проект больше регионов, в числе которых были Кемеровская, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, а также в Камчатском и Краснодарском краях, Северной Осетии и Ямало-Ненецком автономном округе. Позднее было принято решении о сокращении этого списка до трех регионов.

