11:37, 3 октября 2025Россия

Появились подробности о сдаче ОГЭ по-новому в ряде российских регионов

Кравцов: Количество регионов России с упрощенной сдачей ОГЭ увеличат до шести
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Количество регионов России с упрощенной сдачей Основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса увеличат до шести. Подробности о нововведениях раскрыл глава министерства просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

Речь идет о появившейся у выпускников девятых классов возможности поступления в учреждения среднего профессионального образования после сдачи экзаменов только по двум предметам — русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.

В пилотном проекте участвовали три региона — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. На сегодняшний день согласие на включение в эксперимент также дали Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

«Мы планируем расширить эксперимент по количеству регионов и его продлить, потому что, конечно, сложно говорить о каких-то серьезных результатах по итогам одного года, нужно чуть больше времени», — обозначил Кравцов.

Он уточнил, что министерство намерено выйти с законодательной инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении участников до шести регионов.

Ранее Кравцов заявлял, что эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ оказался востребован у школьников и прошел успешно.

