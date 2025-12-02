В России предложили ввести штраф за одно действие в школах

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за буллинг в школах

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за травлю в школах (буллинг) и кибербуллинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Проект устанавливает наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан. Под травлей понимается регулярно повторяющиеся действия, которые выражены в неприличной или другой форме, противоречащей нормам морали.

Обычных граждан предлагается штрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, статистика гласит, что с оскорблениями и издевательствами сталкивается каждый четвертый школьник. При этом известно только о тех случаях, о которых дети не побоялись рассказать родителям или учителям. «Неутешительные цифры и по кибербуллингу — 75 процентов детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15 процентов», — заключил парламентарий.

Ранее в Свердловской области 14-летний подросток лишился пальца после издевательств старших воспитанников и сбежал из детского дома. В больнице и полиции ребенок говорил, что сам случайно прищемил палец дверью. Но позднее признался, что его «научили так говорить».