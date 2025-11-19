Россия
18:07, 19 ноября 2025Россия

Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

На Урале подросток сбежал из детдома после того, как лишился пальца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области 14-летний подросток лишился пальца после издевательств старших воспитанников и сбежал из детского дома. Об этом пишет E1.RU.

Как рассказала двоюродная сестра мальчика, старшие воспитанники сначала закидали подростка камнями на улице, а затем силой потащили в здание детдома. Он начал сопротивляться и цепляться за дверной косяк, чтобы его не затащили внутрь, и в этот момент один из парней якобы пнул дверь и прищемил ребенку палец.

В больнице и полиции ребенок говорил, что сам случайно прищемил палец дверью. Но позднее признался, что его «научили так говорить». По словам родственницы, травля и избиение детей в детском доме происходит не впервые, а в учреждении «процветает дедовщина», о которой известно воспитателям.

Издание утверждает, что несколько бывших сотрудников учреждения подтвердили, что детей бьют как старшие воспитанники, так и некоторые педагоги. В самом детском доме это отрицают.

Прокуратура, Следственный комитет и комиссия министерства социальной политики начали проведение проверок. После этого подросток сбежал при странных обстоятельствах. Его сестра рассказала, что накануне побега он позвонил ей с неожиданной просьбой — «отстать от него» и не заниматься переводом в другое учреждение. Россиянка убеждена, что на ребенка было оказано давление.

После этого у мальчика забрали телефон и он остался без связи. Сбежав из детского дома, подросток несколько раз пытался связаться с дедушкой с неизвестных номеров с просьбой забрать его. «Оказалось, он сбежал, плутал где-то в лесу, потом вышел к ферме», — рассказала сестра воспитанника. На данный момент известно, что мальчика вернули в соцучреждение.

Ранее сообщалось, что в Кемерово воспитанницу детского дома жестоко избили из-за чужих романтических отношений. Издевательства над ней сняли на видео.

