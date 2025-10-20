Россия
11:52, 20 октября 2025

Воспитанницу российского детдома жестоко избили из-за чужих отношений

В Кемерове воспитанницу детского дома избили из-за чужих отношений
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Кемерово воспитанницу детского дома «Доверие» жестоко избили из-за чужих романтических отношений. Издевательства над юной россиянкой попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

На представленных кадрах видно, как заплаканную девочку держит за руки подросток. Перед ней стоит другая воспитанница и наносит ей пощечины. Оппонентка обвиняет воспитанницу в том, что она якобы разрушила пару.

Как утверждает Telegram-канал, девочка вступила в интимные отношения с молодым человеком другой воспитанницы.

По данным Ngs42.ru, Министерство образования Кузбасса начало проводить проверку в детдоме «Доверие» после распространения ролика в соцсетях.

До этого сообщалось, что в Краснотурьинске Свердловской области школьницы поставили на колени и избили сверстницу.

