14:39, 2 декабря 2025Россия

В российском пансионате при проверке обнаружили постоялицу с истощением и язвами

Суд постановил закрыть пансионат в Волгограде, где нашли истощенную пенсионерку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Волгограде суд постановил закрыть частный пансионат для престарелых «Долгих лет», в котором в ходе проверки нашли истощенную 88-летнюю женщину с язвами на конечностях. Об этом сообщила прокуратура Волгоградской области в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, пансионат располагался в арендованном жилом коттедже площадью 437 квадратных метров, который не отвечал необходимым требованиям, предъявляемым к социальным учреждениям данного типа. Проверка обнаружила отсутствие условий для оказания медпомощи и обработки постельных принадлежностей, а также оборудования для постояльцев, которые не могут передвигаться самостоятельно. Помимо этого, выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. «Более того, приготовление готовых блюд для постояльцев осуществлялось в подвальном помещении, которое не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», — подчеркнули в прокуратуре.

В момент проверки в пансионате содержались 20 человек в возрасте от 70 до 88 лет. Среди них оказалась 88-летняя пенсионерка в тяжелом состоянии, которой потребовалась скорая помощь. При осмотре медики нашли на ее теле множество трофических язв верхних и нижних конечностей и диагностировали истощение.

В прокуратуре добавили, что договор пансионата с родственниками пенсионеров гарантировал уход за постояльцами, оказание им медпомощи, обеспечение приема лекарств и другие условия, необходимые пожилым. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в сети появилось видео с издевательствами над пенсионером в уфимском пансионате. На кадрах видно мужчину, завернутого в «кокон» из простыни, перетянутый веревками в нескольких местах.

