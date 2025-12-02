Во Франции рассказали о плывущем против течения Зеленском

Французский политик Филиппо назвал встречу Зеленского и Макрона безумием

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона — это пример безумия и политической глупости. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось — образец плавания против течения!» — подчеркнул политик.

Филиппо назвал встречу двух лидеров саммитом отчаявшихся. По его мнению, Макрон делает все возможное для затягивания российско-украинского конфликта, когда Соединенные Штаты пытаются добиться мира.

Ранее Зеленский заявил по итогам встречи с Макроном, что территориальный вопрос является самым сложным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.