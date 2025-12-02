Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 2 декабря 2025Мир

Во Франции рассказали о плывущем против течения Зеленском

Французский политик Филиппо назвал встречу Зеленского и Макрона безумием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона — это пример безумия и политической глупости. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось — образец плавания против течения!» — подчеркнул политик.

Филиппо назвал встречу двух лидеров саммитом отчаявшихся. По его мнению, Макрон делает все возможное для затягивания российско-украинского конфликта, когда Соединенные Штаты пытаются добиться мира.

Ранее Зеленский заявил по итогам встречи с Макроном, что территориальный вопрос является самым сложным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев объявил «важный день для мира»

    Ведущая «Дома-2» заступилась за Долину и обвинила критикующих ее в травле

    Россияне оказались заблокированы в отелях Шри-Ланки из-за наводнений и оползней

    Разведка раскрыла планы Франции повоевать на Украине

    Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа получила срок за вымышленного ребенка

    Запрет продажи сигарет на остановках отложили

    Семенович жестко ответила на критику после получения медали

    Найденный мужчиной таинственный камень оказался ровесником Солнечной системы

    В Госдуме отреагировали на заявления о подготовке Европы к войне с Россией

    На Украине рассказали о сохранении за Ермаком государственных постов после отставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости