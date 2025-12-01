Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:00, 1 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский назвал самый сложный вопрос на переговорах

Зеленский: Территориальный вопрос является самым сложным на переговорах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Территориальный вопрос является самым сложным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляция доступна на официальном YouTube-канале главы украинского государства.

«Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептовать сложно. И вопросы гарантий безопасности — важна конкретика от США и Европы», — сообщил Зеленский.

По его словам, только территориальный вопрос обсуждался в течение шести часов. Украинский лидер добавил, что в настоящее время мирный план по Украине, предложенный Вашингтоном, «выглядит уже лучше».

Днем 1 декабря Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В переговорах также принял участие премьер Великобритании Кир Стармер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал самый сложный вопрос на переговорах

    Евродепутат увидел «фитиль войны» в словах об ударах по России

    Стал известен простой способ уменьшить боль в пояснице

    Врач призвал отказаться от одного напитка ради здоровья печени

    Внучка Михаила Боярского показала откровенные фото в честь дня рождения

    Сотрудница российского завода завоевала титул королевы красоты

    Макрон признал незавершенность мирных планов по Украине

    Украинский турист задавил на машине ограбивших его в Турции вооруженных мужчин

    Платежная система решила блокировать карты россиян

    Раскрыт способ обмана заставивших ограбить соседей российского студента аферистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости