Зеленский назвал самый сложный вопрос на переговорах

Зеленский: Территориальный вопрос является самым сложным на переговорах

Территориальный вопрос является самым сложным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляция доступна на официальном YouTube-канале главы украинского государства.

«Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептовать сложно. И вопросы гарантий безопасности — важна конкретика от США и Европы», — сообщил Зеленский.

По его словам, только территориальный вопрос обсуждался в течение шести часов. Украинский лидер добавил, что в настоящее время мирный план по Украине, предложенный Вашингтоном, «выглядит уже лучше».

Днем 1 декабря Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В переговорах также принял участие премьер Великобритании Кир Стармер.