3 декабря в России празднуют День юриста и День атомного ледокольного флота. В мире отмечают Дeнь рождения СМС и Международный день инвалидов. Православные вспоминают святителя Прокла. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 3 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День юриста
3 декабря (20 ноября по старому стилю) 1864 года император Александр II подписал четыре важнейших документа, которые стали основой судебной реформы. К этому событию и приурочен профессиональный праздник специалистов в области права, установленный в 2008 году.
День атомного ледокольного флота России
3 декабря 1959 года государственный флаг СССР подняли на первом в мире атомном ледоколе, получившем название «Ленин». Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота России.
В настоящее время РФ обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, призванным решать задачи обеспечения национального присутствия в Арктике: они обеспечивают проводку судов в акватории Северного морского пути, проведение научно-исследовательских экспедиций и аварийно-спасательных операций, а также осуществляют туристические круизы на Северный полюс.
Праздники в мире
Международный день инвалидов
Акция в поддержку инвалидов проходит под эгидой ООН с 1992 года. В первую очередь этот день посвящен вопросам интеграции в общество людей с ограниченными возможностями, а также распространению информации о проблемах, с которыми инвалиды сталкиваются ежедневно.
По данным ООН, людям с инвалидностью угрожает вдвое больший риск развития депрессии, астмы, диабета, инсульта, ожирения, стоматологических заболеваний и других патологий. Сейчас, каждый шестой человек в мире, страдает существенными ограничениями возможностей здоровья.
День рождения СМС
3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. С компьютера на мобильный телефон его отправил инженер Нейл Папуорт, текст первой СМС содержал поздравление с наступающим праздником: «Merry Christmas!»
Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 декабря
- Всероссийский день пассажира;
- День кавказской овчарки;
- Мeждунapoдный дeнь борьбы c пестицидами.
Какой церковный праздник 3 декабря
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
Перед любым из двунадесятых церковных праздников верующие отмечают Предпразднство — один или несколько дней перед торжеством, когда на богослужениях начинают читать молитвы, посвященные этому событию. Простые верующие в это время тоже готовятся к празднику — проходят таинства исповеди и причастия.
Введение во храм Пресвятой Богородицы — это праздник, когда Церковь вспоминает первое посещение храма Девой Марией.
День памяти святителя Прокла
Согласно преданию, святитель Прокл был учеником Иоанна Златоуста. 12 лет он занимал пост патриарха Константинопольского и пользовался большим уважением у прихожан за свою подвижническую жизнь, помощь обездоленным и красноречивые проповеди. До сих пор Церковь почитает его труды: два Слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре Слова на Рождество Христово, в которых изложено православное учение о Воплощении Христа. Окруженный любовью и почетом паствы, святой отошел к Богу в глубокой старости.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 декабря
- День памяти преподобного Григория Декаполита;
- День памяти преподобного Диодора Юрьегорского;
- День памяти мученика Дасия Доростолького.
Приметы на 3 декабря
По народному календарю 3 декабря — Проклов день. На Руси в этот день было принято мастерить обереги от нечисти и злых людей.
- На Прокла распустился комнатный цветок — к прибавлению в семействе.
- Ходить в гости и принимать гостей у себя в этот день — к ссоре.
- Отправляться в дорогу 3 декабря — к неприятностям в пути.
Кто родился 3 декабря
Джулианна Мур (65 лет)
Американская актриса, известная по фильмам «Большой Лебовски», «Одинокий мужчина», «Ганнибал»,« Эта дурацкая любовь» и другим. Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Все еще Элис».
Аманда Сайфред (40 лет)
Американская актриса и модель. Популярность к ней пришла после выхода кинокартин «Дрянные девчонки», «Мамма Миа!», «Хлоя» и «Письма к Джульетте». Также она снималась в картинах «Отверженные», «Последнее слово», «Дорогой Джон», сериалах «Доктор Хаус», «Переполненная комната» и других проектах.
Кто еще родился 3 декабря
- Брендан Фрейзер (57 лет) — американский и канадский актер;
- Оззи Осборн (1948-2025) — британский рок-певец, один из основателей группы Black Sabbath;
- Жан-Люк Годар (1930-2022) — франко-швейцарский кинорежиссер;
- Нина Дорошина (1934-2018) — советская и российская актриса.