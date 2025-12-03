3 декабря в России празднуют День юриста и День атомного ледокольного флота. В мире отмечают Дeнь рождения СМС и Международный день инвалидов. Православные вспоминают святителя Прокла. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 3 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День юриста

Фото: Worawee Meepian / Shutterstock / Fotodom

3 декабря (20 ноября по старому стилю) 1864 года император Александр II подписал четыре важнейших документа, которые стали основой судебной реформы. К этому событию и приурочен профессиональный праздник специалистов в области права, установленный в 2008 году.

День атомного ледокольного флота России

3 декабря 1959 года государственный флаг СССР подняли на первом в мире атомном ледоколе, получившем название «Ленин». Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота России.

В настоящее время РФ обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, призванным решать задачи обеспечения национального присутствия в Арктике: они обеспечивают проводку судов в акватории Северного морского пути, проведение научно-исследовательских экспедиций и аварийно-спасательных операций, а также осуществляют туристические круизы на Северный полюс.

Фото: Russian Archives / Globallookpress.com

Праздники в мире

Международный день инвалидов

Акция в поддержку инвалидов проходит под эгидой ООН с 1992 года. В первую очередь этот день посвящен вопросам интеграции в общество людей с ограниченными возможностями, а также распространению информации о проблемах, с которыми инвалиды сталкиваются ежедневно.

По данным ООН, людям с инвалидностью угрожает вдвое больший риск развития депрессии, астмы, диабета, инсульта, ожирения, стоматологических заболеваний и других патологий. Сейчас, каждый шестой человек в мире, страдает существенными ограничениями возможностей здоровья.

День рождения СМС

3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. С компьютера на мобильный телефон его отправил инженер Нейл Папуорт, текст первой СМС содержал поздравление с наступающим праздником: «Merry Christmas!»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 декабря

Всероссийский день пассажира;

День кавказской овчарки;

Мeждунapoдный дeнь борьбы c пестицидами.

Какой церковный праздник 3 декабря

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

Перед любым из двунадесятых церковных праздников верующие отмечают Предпразднство — один или несколько дней перед торжеством, когда на богослужениях начинают читать молитвы, посвященные этому событию. Простые верующие в это время тоже готовятся к празднику — проходят таинства исповеди и причастия.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — это праздник, когда Церковь вспоминает первое посещение храма Девой Марией.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

День памяти святителя Прокла

Согласно преданию, святитель Прокл был учеником Иоанна Златоуста. 12 лет он занимал пост патриарха Константинопольского и пользовался большим уважением у прихожан за свою подвижническую жизнь, помощь обездоленным и красноречивые проповеди. До сих пор Церковь почитает его труды: два Слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре Слова на Рождество Христово, в которых изложено православное учение о Воплощении Христа. Окруженный любовью и почетом паствы, святой отошел к Богу в глубокой старости.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 декабря

День памяти преподобного Григория Декаполита;

День памяти преподобного Диодора Юрьегорского;

День памяти мученика Дасия Доростолького.

Приметы на 3 декабря

По народному календарю 3 декабря — Проклов день. На Руси в этот день было принято мастерить обереги от нечисти и злых людей.

На Прокла распустился комнатный цветок — к прибавлению в семействе.

Ходить в гости и принимать гостей у себя в этот день — к ссоре.

Отправляться в дорогу 3 декабря — к неприятностям в пути.

Кто родился 3 декабря

Джулианна Мур (65 лет)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса, известная по фильмам «Большой Лебовски», «Одинокий мужчина», «Ганнибал»,« Эта дурацкая любовь» и другим. Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Все еще Элис».

Американская актриса и модель. Популярность к ней пришла после выхода кинокартин «Дрянные девчонки», «Мамма Миа!», «Хлоя» и «Письма к Джульетте». Также она снималась в картинах «Отверженные», «Последнее слово», «Дорогой Джон», сериалах «Доктор Хаус», «Переполненная комната» и других проектах.

Кто еще родился 3 декабря