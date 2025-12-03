Реклама

Ценности
11:12, 3 декабря 2025Ценности

43-летняя Светлана Лобода показала фото в ярком купальнике

Украинская певица Светлана Лобода показала фото в ярко-красном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница продемонстрировала на камеру фигуру в слитном купальнике ярко-красного цвета. На размещенном кадре видно, что изделие подчеркивает талию и грудь знаменитости.

Также можно заметить, что Лобода позировала с длинным хвостом, концы которого были завиты, и в широких золотых браслетах. «Пошла тренироваться», — подписала она пост.

В октябре сообщалось, что Лобода снялась на пляже в откровенном виде. Тогда певица позировала в крошечном бикини и сером брючном костюме.

