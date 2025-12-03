Адвокат назвал главную ошибку Долиной в деле с мошенничеством

Адвокат Добровинский назвал ошибкой отсутствие комментариев от юристов Долиной

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал вокруг ситуации с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Его слова приводит Starhit.

По мнению специалиста, главной ошибкой Долиной и ее команды стало отсутствие комментариев по нашумевшему делу. Добровинский подчеркнул, что сам неоднократно был вынужден высказываться в защиту своих клиентов, чтобы они не стали жертвами травли. Юристы исполнительницы должны были «вступить в бой» за нее, но не стали делать никаких заявлений, отметил адвокат.

«По этой причине весь интернет в мемах и насмешках над Долиной. И, думаю, это продлится еще какое-то время», — считает Добровинский.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что ставшая жертвой мошенников Лариса Долина показала себя человеком, которому неинтересны судьбы других людей. По его словам, именно это является главной ошибкой, спровоцировавшей возмущение общества. Медиаменеджер добавил, что певица уже сейчас несет значительные потери, как репутационные, так и финансовые.