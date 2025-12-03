Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:24, 3 декабря 2025Экономика

Дизайн квартиры Долиной оценили

Риелтор Правоторина: Ремонт в квартире Долиной сильно на любителя
Виктория Клабукова
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ремонт в квартире певицы Ларисы Долиной в Хамовниках далек от понятий изысканности и тонкого вкуса. Внутреннее убранство в доме, ставшем предметом судебной тяжбы, в беседе с «Аргументами и фактами» оценила риелтор Алина Правоторина.

По мнению агента, дизайнерское решение в квартире артистки довольно распространено среди представителей богемной среды. Под этим Правоторина подразумевает так называемый стиль Людовика, который для многих отдает «цыганщиной», с обилием золота. В глазах многих покупателей интерьер, выдержанный в такой стилистике, не выглядит современным. «Это очень сильно на любителя, скажем так», — отметила риелтор. Тем не менее собеседница издания подчеркивает, что несмотря на свою неактуальность в таком ремонте используются дорогие материалы.

Как пояснила Правоторина, если речь идет об объекте в элитном сегменте, наличие и качество ремонта влияет на скорость продажи, но не на стоимость. По словам агента, действительно красивую квартиру с современным ремонтом купят быстрее, но и на такой ремонт, как в случае Долиной, нашелся бы свой покупатель. Как правило, приобретая элитное жилье, покупатели предпочитают делать ремонт по собственному вкусу, но есть и те, кого устроит подобный интерьер.

Ранее сообщалось, что на фоне судебных разбирательств из-за квартиры Долина перебралась в дом в подмосковном поселке Славино. Этим коттеджем певица обзавелась еще в начале 2000-х.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине. Какие прогнозы о завершении конфликта делают в США?

    В России спрогнозировали решения по конфликту на Украине после переговоров с США в Кремле

    Стало известно о проверке СБУ командования одного из полков ВСУ

    Участник СВО и депутат дал прогноз о ситуации в Гуляйполе

    На Западе высказались об отсутствии Рубио на встрече НАТО по Украине

    Поиски пропавшего 11 лет назад гражданского самолета возобновят

    Владелец турецкого танкера разорвал отношения с Россией

    Мотивы организаторов атак на суда в Черном море объяснили

    Россиян призвали готовиться к резким скачкам курса рубля

    Мужчина уговорил жену на групповой секс и сильно разочаровался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok