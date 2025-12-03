Фон дер Ляйен предрекли кризис из-за мошенничества евродипломатов

Politico: Чиновники ждут кризиса фон дер Ляйен из-за дипломатов-мошенников в ЕС

Главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен может ждать серьезный кризис в карьере после прогремевшего дела с задержаниями евродипломатов в Бельгии. Таким мнением поделились с журналом Politico несколько высокопоставленных европейских чиновников.

«Люди, которым не нравится фон дер Ляйен, используют это против нее», — поделился в кулуарах собеседник издания, уверенный в скором вотуме недоверия руководителю ЕК.

2 декабря бельгийские правоохранители обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств. Вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини задержала полиция. Также был задержан экс-генсек Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино.

В сентябре вокруг фон дер Ляйен разгорелся скандал из-за удаленной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это не первый раз, когда чиновница намеренно скрывает или удаляет критически важные переписки.

В 2021 году издание The New York Times раскрыло нарушение при заключении сделки между ЕС и фармацевтической компанией Pfizer по приобретению 900 миллионов доз вакцины от COVID-19 по инициативе фон дер Ляйен. Она обсуждала детали соглашения с главой компании Альбертом Бурла в личной переписке и в телефонных разговорах. На требования надзорных органов опубликовать их диалоги еврочиновница отвечала, что чаты были утрачены.