«Телефон бы загорелся». Фон дер Ляйен попала в новый скандал с перепиской. Что она обсуждала с Макроном и почему стерла сообщения?

В Европейском союзе (ЕС) разгорается новый скандал из-за удаленной переписки президента Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. С таким заявлением выступила депутат Европейского парламента (ЕП) от Венгрии Кинга Гал.

Этот случай в очередной раз демонстрирует отсутствие прозрачности в деятельности Еврокомиссии. Нам нужна настоящая прозрачность в институтах ЕС, а не секретные переговоры и исчезающие сообщения Кинга Гал депутат Европарламента

23 сентября аппарат уполномоченного по правам человека ЕС Терезы ​​Анжиньо сообщил о начале расследования действий ЕК в связи с личной перепиской фон дер Ляйен о соглашении по торговому партнерству между ЕС и латиноамериканским объединением МЕРКОСУР. Как отмечается в заявлении, ЕК должна была сохранить текстовое сообщение и предоставить к нему доступ по запросу.

Что стало поводом для скандала?

Как следует из сообщения омбудсмена ЕС, некий австрийский журналист попросил ЕК опубликовать текст сообщения фон дер Ляйен Макрону по вопросу соглашения между ЕС и МЕРКОСУР. Еврокомиссия отказала в доступе и сообщила, что сообщение было сочтено несущественным и удалено через некоторое время после отправки.

Из последующего обсуждения стали известны подробности общения фон дер Ляйен и Макрона: французский лидер выступал против заключения договора с МЕРКОСУР, посчитав сделку невыгодной для Европы. Несмотря на его возражения, Еврокомиссия поддержала соглашение.

В июле 2025 года ЕК раскрыла детали внутреннего протокола: как утверждается, фон дер Ляйен предоставила в 2024 году своему аппарату переписку в мессенджере Signal в личном телефоне для обязательной регистрации сообщений. Однако ведомство решило удалить часть диалога с Макроном, поскольку в нем якобы повторялась ранее озвученная позиция Парижа по сделке.

Сообщения [в телефоне фон дер Ляйен] автоматически удаляются через некоторое время просто из-за нехватки места. В противном случае телефон бы просто загорелся Улоф Гилл официальный представитель Еврокомиссии

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Фон дер Ляйен ранее попадала в скандалы с переписками

В 2021 году издание The New York Times раскрыло нарушение при заключении сделки между ЕС и фармацевтической компанией Pfizer по приобретению 900 миллионов доз вакцины от COVID-19: фон дер Ляйен обсуждала детали соглашения с главой компании Альбертом Бурла в личной переписке и в телефонных разговорах. Начавшийся скандал получил название Pfizergate и стал поводом для судебного разбирательства.

Объем сделки между ЕС и Pfizer составил 35 миллиардов евро При этом ведущий производитель вакцин на территории объединения, компания AstraZeneca, столкнулась в тот период времени с сокращением объема производства

В мае 2025 года Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о закупке вакцин против коронавируса. В ходе расследования выяснилось, что переписка председателя Еврокомиссии, ставшая поводом для разбирательства в Европейском суде, была уничтожена или потеряна.

Еще в период пребывания на посту министра обороны ФРГ фон дер Ляйен уличили в использовании личного телефона в обсуждении контрактов на сотни миллионов евро. Также издание Politico выяснило, что в 2024 году глава Еврокомиссии не вела никаких записей интервью на должность вице-президентов ЕК (своих заместителей по отраслям), сославшись на устное обсуждение.

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава ЕК попала в скандал перед голосованием по вотуму недоверия

Европарламент проведет во время пленарной сессии 6-9 октября дебаты и голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Решение Суда ЕС по Pfizergate побудило вынести вопрос на голосование сразу две полярные силы: правых популистов из фракции «Патриоты за Европу» и фракцию «Левые».

Левые евродепутаты также указали на политику ЕС по урегулированию конфликта в Газе. В свою очередь, «Патриоты за Европу» обвинили главу Еврокомиссии в отсутствии прозрачности в отчетности, а также в заключении торговых сделок с США и странами Латинской Америки.

Именно сделка ЕС и стран Латинской Америки стала поводом для нового скандала с переписками фон дер Ляйен

В июле 2025 года глава Еврокомиссии уже прошла с успехом через процедуру вотума недоверия по вопросу Pfizergate. За отстранение фон дер Ляйен от должности проголосовало только 175 депутатов.

Для лишения должности главы Европейской комиссии «за» должны проголосовать 480 депутатов из 720 — две трети от общего числа членов Европарламента

Что ждет фон дер Ляйен?

Политолог Николай Топорнин в разговоре с «Лентой.ру» указал на растущее недовольство фон дер Ляйен внутри ЕС. По мнению эксперта, глава Еврокомиссии сохранит свою должность по итогам голосования в Европарламенте, однако столкнется с волной обсуждений.

Получается, что опять она намудрила что-то с перепиской, если, конечно, это произошло. Сейчас правая и левая партии снова предложили проголосовать за вынесение вотума недоверия главе ЕК. Это состоится в промежуток с 6 по 9 октября. Но маловероятно, что депутаты наберут необходимое большинство. При этом мы видим, что недовольство ею возрастает Николай Топорнин политолог

Как отметила в интервью «Ленте.ру» немецкий политолог и политический философ Ульрике Геро, современный ЕС стал технократической структурой с авторитарными тенденциями. По ее мнению, в настоящий момент почти не осталось способов изменить эту систему без катастрофических последствий.