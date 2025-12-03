Реклама

20:17, 3 декабря 2025

Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

Блогер Пучков пошутил о прогулке Уиткоффа по «тоталитарной Москве»
Мария Большакова
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пошутил о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву 2 декабря для встречи с президентом России Владимиром Путиным. О событии он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Во время эфира соведущая Пучкова, журналистка Татьяна Ладяева обратила внимание на то, что Уиткофф должен был дождаться, пока российский президент закончит выступление на форуме ВТБ.

«Ничего, походит, посмотрит на нашу тоталитарную Москву. Как у нас на каждом углу солдаты с автоматами, никому шаг влево-шаг вправо, на Лобном месте всех расстреливают», — поиронизировал переводчик. При этом блогер предположил, что Уиткофф получил удовольствие от этой прогулки.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась во вторник, 2 декабря. Переговоры российского президента и спецпосланника Трампа продлились пять часов. Позднее стало известно, что Уиткофф высоко оценил Москву и назвал ее великолепным городом.

