Исследователь группы Дятлова назвал ошибку бесследно пропавших Усольцевых

Эксперт Буянов: С Усольцевыми мог произойти несчастный случай

С бесследно пропавшей в тайге Красноярского края семьей Усольцевых мог произойти несчастный случай. Ошибку семьи назвал исследователь группы Дятлова Евгений Буянов в беседе с aif.ru.

«В условиях, в которых они оказались, важно быть собранным и постараться выйти на какой-то линейный ориентир и двигаться по нему, например, двигаться по потоку речки. Потому что потоки ведут к большой реке, где обычно живут люди», — высказал свою позицию эксперт, отметив, что в нестандартной ситуации Усольцевы могли запаниковать, что стало бы ошибкой.

По его мнению, семья могла заблудиться, промокнуть и замерзнуть. «Люди в переохлажденном состоянии начинают, в том числе, совершать психологически неверные поступки», — заключил собеседник издания.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов высказал предположение, что существует вероятность найти семью в локациях, где их еще не искали, — в частности, на верхних точках Белогорья.