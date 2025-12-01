Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 1 декабря 2025Россия

Спасатель раскрыл новые данные о месте поисков Усольцевых

Спасатель Кабанов: Усольцевы могут находиться выше тех локаций, где их ищут
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бесследно исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых может находиться выше тех локаций, где их на данный момент ищут. Новые сведения о месте поисков пропавших россиян раскрыл заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов, пишет aif.ru.

По мнению эксперта, шанс найти Усольцевых живыми минимален, но он сохраняется. Кабанов обратил внимание, что протяженность Кутурчинского Белогорья составляет около 80 километров, и место является разноуровневым. Он высказал предположение, что существует вероятность найти семью в локациях, где их еще не искали — в частности, на верхних точках «белогорья».

Материалы по теме:
«В морге хотели подсунуть чужое тело» В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
«В морге хотели подсунуть чужое тело»В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
5 июня 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

«Хребет соединяет Ману с ее притоком Миной. Там есть и плато разного уровня. У так называемого «белогорья» верхняя точка находится на высоте около двух тысяч километров. А в относительной низине в гольцевой зоне находятся еще и 30-метровые останцы», — обозначил Кабанов, добавив, что при малейших туристических навыках и желании там можно найти прибежище и выжить.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее была выдвинута версия об их побеге из страны. Людей, похожих на Усольцевых, заметили в Таиланде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Превратились в кирпичи». Сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться

    В Раде предложили кандидата на пост главы офиса Зеленского

    Определен фактор повышения риска выпадения волос

    Девушка показала внешность после неудачной стрижки с фразой «самый травмирующий опыт»

    Трехкратная обладательница «Золотого мяча» сломала ногу на тренировке

    Денежная компенсация пострадавшей смягчила наказание для насильника из российского города

    Стало известно о запрете выезда Ермака с Украины

    В Саудовской Аравии спрогнозировали взрывной рост турпотока в Россию

    Продажи Tesla на нескольких ключевых рынках резко упали

    Россиянам назвали три ранних и при этом часто игнорируемых симптома проблем с сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости