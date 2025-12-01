Спасатель раскрыл новые данные о месте поисков Усольцевых

Спасатель Кабанов: Усольцевы могут находиться выше тех локаций, где их ищут

Бесследно исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых может находиться выше тех локаций, где их на данный момент ищут. Новые сведения о месте поисков пропавших россиян раскрыл заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов, пишет aif.ru.

По мнению эксперта, шанс найти Усольцевых живыми минимален, но он сохраняется. Кабанов обратил внимание, что протяженность Кутурчинского Белогорья составляет около 80 километров, и место является разноуровневым. Он высказал предположение, что существует вероятность найти семью в локациях, где их еще не искали — в частности, на верхних точках «белогорья».

«Хребет соединяет Ману с ее притоком Миной. Там есть и плато разного уровня. У так называемого «белогорья» верхняя точка находится на высоте около двух тысяч километров. А в относительной низине в гольцевой зоне находятся еще и 30-метровые останцы», — обозначил Кабанов, добавив, что при малейших туристических навыках и желании там можно найти прибежище и выжить.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее была выдвинута версия об их побеге из страны. Людей, похожих на Усольцевых, заметили в Таиланде.

