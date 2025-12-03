Реклама

19:05, 3 декабря 2025

На Украине заочно осудили бывшего премьер-министра

На Украине заочно осудили на 15 лет экс-премьера Азарова
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бывшего премьер-министра республики Николая Азарова заочно осудили на Украине на 15 лет. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

«Печерский райсуд Киева признал экс-премьер-министра виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя», — пишет издание.

Азаров якобы использовал, по версии следствия, свой Telegram-канал для «распространения российской пропаганды».

Ранее главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова заочно осудили на Украине. Отмечается, что Калиматов обвиняется в финансировании действий, «направленных на изменение границ Украины».

