Найден быстрый метод восстановления мозга после инсульта

MU: Стимуляция лимфатических сосудов ускоряет восстановление после инсульта

Исследователи из Австралии и США предложили принципиально новый подход к лечению ишемического инсульта — не разрушать тромб, а усилить естественную «уборочную систему» мозга. Команда университета Монаша совместно с Йельской школой медицины разрабатывает устройство, которое стимулирует работу лимфатических сосудов в области шеи, ускоряя выведение лишней жидкости и токсичных продуктов распада из мозга в первые часы после инсульта, сообщается на сайте университета.

Работа опирается на недавнее открытие: мозг действительно обладает собственными лимфатическими путями, которые очищают его от отходов. Дисфункция этой системы связана с ухудшением восстановления после инсульта, а также с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными расстройствами. Первые исследования показывают и важный половой эффект: у женщин лимфатическая сеть коры может быть менее плотной, что потенциально объясняет более тяжелые последствия инсульта и большую уязвимость к ряду заболеваний мозга.

Ученые изучают структуры мозга у 140 добровольцев при помощи продвинутой визуализации и одновременно создают прототипы неинвазивных устройств, которые усиливают работу лимфатических сосудов. Такой подход может стать альтернативой существующим методам, которые требуют быстрой доставки в больницу и несут риск кровотечений.

По словам исследователей, укрепление естественной системы очистки мозга может снизить инвалидизацию после инсульта и открыть путь к новым, более безопасным и доступным способам лечения заболеваний центральной нервной системы.

Ранее ученые разработали неинвазивный метод стимуляции мозга, который значительно ускоряет восстановление зрения у пациентов с гемианопсией после инсульта.