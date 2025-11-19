Найден эффективный способ вернуть зрение после инсульта

Brain: Электростимуляция мозга восстанавливает утраченное зрение после инсульта

Ученые EPFL представили новый неинвазивный метод стимуляции мозга, который заметно улучшает восстановление зрения у людей, потерявших часть поля зрения после инсульта. Подход сочетает тренировку зрения с точной электрической стимуляцией тех областей мозга, которые отвечают за обработку движения. Работа опубликована в Brain.

Около половины пациентов после инсульта сталкиваются с гемианопсией — выпадением половины поля зрения, от которого сегодня не существует эффективного лечения. Обычно людям предлагают лишь адаптироваться к утрате зрения, а реабилитация занимает месяцы и дает ограниченный результат. Новая методика меняет сам принцип восстановления: она «перенастраивает» нарушенную связь между первичной зрительной корой и зонами, отвечающими за восприятие движения.

В эксперименте 16 пациентов проходили тренировку на определение движения на границе слепой зоны, одновременно получая низкоинтенсивную электрическую стимуляцию — cf-tACS. Она синхронизирует мозговые ритмы в двух ключевых зрительных областях, имитируя естественные сигналы, которые нарушаются при инсульте.

Пациенты, получавшие «правильный» паттерн стимуляции, показали более выраженное восстановление: улучшилось восприятие движения, расширилось поле зрения, а некоторые отметили изменения в повседневной жизни — например, способность видеть предметы сбоку, которые раньше полностью выпадали из обзора. МРТ и ЭЭГ подтвердили восстановление связи между зрительными зонами мозга.

Авторы считают, что синхронизированная стимуляция может стать новой основой для быстрой и доступной реабилитации зрения после инсульта. Теперь метод ждут масштабные клинические испытания.

Ранее ученые испытали имплант PRIMA, который в сочетании с очками дополненной реальности возвращает зрение людям с возрастной макулярной дегенерацией.