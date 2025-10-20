Найден способ вернуть зрение при возрастных изменениях глаз

NEJM: Имплант PRIMA возвращает утраченное центральное зрение

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и госпиталя Мурфилдс провели клиническое испытание импланта, который совместно с очками дополненной реальности восстанавливает зрение у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией. Результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine (NEJM), показали: 84 процента участников, полностью утративших центральное зрение, смогли снова различать буквы, цифры и слова.

Имплант PRIMA — микрочип размером всего 2×2 мм, установленный под сетчатку. Он работает как миниатюрная солнечная батарея: камера в очках фиксирует изображение, передает его в виде инфракрасного сигнала на чип, а тот преобразует данные в электрические импульсы, которые мозг воспринимает как зрение. После операции пациенты проходят несколько месяцев реабилитации, заново «учась видеть» — распознавать контуры, текст и лица.

По словам руководителя британской части проекта, офтальмолога Махи Мукита, это первый случай в истории медицины, когда пациентам с полной потерей центрального зрения удалось вернуть возможность читать. «Мы стоим у начала новой эры искусственного зрения, — отмечает он.

Разработчики считают, что технология может стать основой универсальных бионических систем, способных лечить и другие формы слепоты. Одобрение устройства для широкого применения ожидается после завершения международных испытаний.

Ранее ученые обнаружили, что экстракт семян маракуйи защищает клетки сетчатки от разрушения, вызванного окислительным стрессом — одной из главных причин возрастной потери зрения.