Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:31, 20 октября 2025Наука и техника

Найден способ вернуть зрение при возрастных изменениях глаз

NEJM: Имплант PRIMA возвращает утраченное центральное зрение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и госпиталя Мурфилдс провели клиническое испытание импланта, который совместно с очками дополненной реальности восстанавливает зрение у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией. Результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine (NEJM), показали: 84 процента участников, полностью утративших центральное зрение, смогли снова различать буквы, цифры и слова.

Имплант PRIMA — микрочип размером всего 2×2 мм, установленный под сетчатку. Он работает как миниатюрная солнечная батарея: камера в очках фиксирует изображение, передает его в виде инфракрасного сигнала на чип, а тот преобразует данные в электрические импульсы, которые мозг воспринимает как зрение. После операции пациенты проходят несколько месяцев реабилитации, заново «учась видеть» — распознавать контуры, текст и лица.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

По словам руководителя британской части проекта, офтальмолога Махи Мукита, это первый случай в истории медицины, когда пациентам с полной потерей центрального зрения удалось вернуть возможность читать. «Мы стоим у начала новой эры искусственного зрения, — отмечает он.

Разработчики считают, что технология может стать основой универсальных бионических систем, способных лечить и другие формы слепоты. Одобрение устройства для широкого применения ожидается после завершения международных испытаний.

Ранее ученые обнаружили, что экстракт семян маракуйи защищает клетки сетчатки от разрушения, вызванного окислительным стрессом — одной из главных причин возрастной потери зрения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для модного бренда

    Беспилотник взмыл в небо и неожиданно помог жителям России

    На Западе раскрыли правду о потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости