13:13, 3 декабря 2025

Одиноких россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Египте

Россиян предупредили о мошеннической схеме в Египте с фотографами-вымогателями
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте — больше всего рискуют попасться на уловку путешествующие в одиночку соотечественники. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о фотографах-вымогателях, которые предлагают сделать кадры отдыхающим на их же телефон, а потом отказываются возвращать гаджет. Взамен они требуют денег. Гиды советуют туристам, в особенности одиноким, не отдавать смартфоны в руки незнакомцам.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил увеличение стоимости виз для иностранных граждан, в том числе россиян. Уточняется, что въездной документ в популярную пляжную страну подорожает с 25 до 45 долларов (с 1,9 тысячи до 3,4 тысячи рублей).

