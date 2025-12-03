Реклама

Премьер Финляндии отказался предоставлять Украине гарантии безопасности

Евгений Силаев
Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказал Украине в предоставлении гарантий безопасности, пояснив, что Хельсинки не готов к такому шагу. Слова политика приводит телекомпания Yle.

«Гарантии безопасности – это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая», — сказал Орпо.

Премьер отметил, что Финляндия также не будет отправлять войска на Украину из-за желания избежать столкновения с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении работы «коалиции желающих» над гарантиями безопасности для Украины. Глава Пятой республики подчеркнул, что вопрос участия Соединенных Штатов в реализации гарантий решится в ближайшие дни.

