Приехавший в Москву на переговоры зять Трампа оказался потомком белорусских партизан

Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан из отряда Бельских

Зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер, который вошел в состав американской делегации, приехавшей в Москву на переговоры по Украине, оказался потомком белорусских партизан. Его семья бежала из Новогрудского гетто и затем присоединилась к отряду Бельских, передает «Sputnik Беларусь».

Кушнеры оказались в гетто в 1941 году, его создали на оккупированной нацистами территории в городе Новогрудок. Совершив побег, глава семьи Зейдель Кушнер с дочерями ушли в леса, вступив в партизанский отряд Бельских, который спасал людей и участвовал в боевых операциях против оккупантов.

Одна из дочерей, Рая, вскоре познакомилась в отряде с будущим мужем Йозефом Берковичем, который взял ее фамилию перед тем, как эммигрировать в США. Их сын Чарльз стал миллионером, а его сын Джаред позднее женился на Иванке Трамп, став зятем действующего американского лидера.

Миллиардер Чарльз Кушнер не раз посещал Белоруссию, чтобы показать внукам место заключения предков, нары гетто и даже ложку, которой рыли подкоп. Теперь в этом месте организовали музей.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой описал настрой президента РФ Владимира Путина на переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Кушнером. По его словам, Путин выходит на переговоры с «широкой палитрой решений»