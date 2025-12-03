Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:51, 3 декабря 2025Мир

Приехавший в Москву на переговоры зять Трампа оказался потомком белорусских партизан

Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан из отряда Бельских
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер, который вошел в состав американской делегации, приехавшей в Москву на переговоры по Украине, оказался потомком белорусских партизан. Его семья бежала из Новогрудского гетто и затем присоединилась к отряду Бельских, передает «Sputnik Беларусь».

Кушнеры оказались в гетто в 1941 году, его создали на оккупированной нацистами территории в городе Новогрудок. Совершив побег, глава семьи Зейдель Кушнер с дочерями ушли в леса, вступив в партизанский отряд Бельских, который спасал людей и участвовал в боевых операциях против оккупантов.

Одна из дочерей, Рая, вскоре познакомилась в отряде с будущим мужем Йозефом Берковичем, который взял ее фамилию перед тем, как эммигрировать в США. Их сын Чарльз стал миллионером, а его сын Джаред позднее женился на Иванке Трамп, став зятем действующего американского лидера.

Миллиардер Чарльз Кушнер не раз посещал Белоруссию, чтобы показать внукам место заключения предков, нары гетто и даже ложку, которой рыли подкоп. Теперь в этом месте организовали музей.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой описал настрой президента РФ Владимира Путина на переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Кушнером. По его словам, Путин выходит на переговоры с «широкой палитрой решений»

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об отказе России идти на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа

    Сон в одной позе оказался вреден для здоровья

    Силовики сообщили о панике в рядах ВСУ

    Приехавший в Москву на переговоры зять Трампа оказался потомком белорусских партизан

    Дмитриев оценил одним словом переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Популярная блогер сожгла съемную квартиру в состоянии наркотического опьянения

    Три российских аэропорта столкнулись с временными ограничениями

    Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Украину призвали как можно скорее согласиться на условия России

    Самая красивая девушка Ямайки провела в реанимации две недели после падения со сцены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok