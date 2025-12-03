Раскрыта судьба годовалого брата расправившейся с матерью российской школьницы

Брата расправившейся с матерью школьницы из Прокопьевска нашли у отца

Младший брат 14-летней школьницы из Прокопьевска, расправившейся с матерью, находится с отцом. Судьбу ребенка раскрыл источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, мальчику один год. Другие подробности он не привел.

О том, что в Кузбассе в подвале жилого дома нашли женщину без признаков жизни, стало известно 3 декабря. По версии следствия, с женщиной расправились дочь и 16-летний знакомый девочки. По предварительным данным, они нанесли жертве удары ножом в область головы и тела.

Позже выяснилось, что школьница напала на мать, так как та заставляла ее делать домашнее задание и запрещала гулять с молодым человеком. Способ расправы подростки придумали вместе. Удары ножом они наносили поочередно.