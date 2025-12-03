Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 3 декабря 2025Россия

Раскрыта судьба годовалого брата расправившейся с матерью российской школьницы

Брата расправившейся с матерью школьницы из Прокопьевска нашли у отца
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Младший брат 14-летней школьницы из Прокопьевска, расправившейся с матерью, находится с отцом. Судьбу ребенка раскрыл источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, мальчику один год. Другие подробности он не привел.

О том, что в Кузбассе в подвале жилого дома нашли женщину без признаков жизни, стало известно 3 декабря. По версии следствия, с женщиной расправились дочь и 16-летний знакомый девочки. По предварительным данным, они нанесли жертве удары ножом в область головы и тела.

Позже выяснилось, что школьница напала на мать, так как та заставляла ее делать домашнее задание и запрещала гулять с молодым человеком. Способ расправы подростки придумали вместе. Удары ножом они наносили поочередно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok