Найденное в ломбарде украшение помогло раскрыть расправу россиянина над супругой

В Крыму россиянин расправился с женой и сдал ее обручальное кольцо в ломбард

В Крыму заключили под стражу подозреваемого в расправе над супругой 45-летнего россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, житель Симферополя сам заявил в полицию о пропаже своей 41-летней жены. Силовики, спасатели и волонтеры начали активные поиски женщины. В ходе отработки версии о расправе следователи обнаружили в одном из ломбардов золотое кольцо пропавшей и выяснили, что украшение сдал ее собственный муж.

Следствие установило, что обвиняемый удушил возлюбленную на почве ревности, тело бросил в степи в канаве, но пожадничал и снял обручальное кольцо с ее пальца, которое затем заложил в ломбарде.

