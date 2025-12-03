Родные участников СВО лишились миллионов рублей

В Саратовской области мошенники похитили ₽28 млн у родственников бойцов СВО

В Саратовской области родственники участников специальной военной операции (СВО), отдавших свою жизнь при выполнении служебного долга, стали жертвами телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Аферисты позвонили саратовцам и под видом сотрудников госорганов сообщили о невыплаченных компенсациях. Для их получения нужно было продиктовать коды из СМС-сообщений. После этого обманутым родным военнослужащих позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и запугал уголовным преследованием за финансирование противоправной деятельности. Введенные в заблуждение люди стали отправлять свои сбережения на якобы «безопасный» счет.

53-летний саратовец в течение двух месяцев продал квартиру, взял кредит под залог недвижимости, снял наличные в банке и совершил 14 операций по переводу денег на неизвестные счета. Общий ущерб оценивается в 16 миллионов рублей.

45-летняя женщина лишилась 13 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полиция разыскивает аферистов.

В МВД России перечислили схемы, с помощью которых преступники выманивают деньги и данные участников СВО.