Экономика
10:01, 3 декабря 2025Экономика

Россиянам напомнили о списании денег с банковских вкладов

Экономист Фатхлисламова: У незаплативших налоги деньги могут списать с вклада
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России с первого числа прошлого месяца Федеральная налоговая служба получила право внесудебного списания задолженности. Об этом заявила доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова. Ее процитировала «Газета.Ru».

Она напомнила, что предусмотрен следующий порядок: в течение трех месяцев с момента даты просрочки ФНС направляет требование об уплате и дает восемь дней на погашение задолженности. Если человек этого не сделает, то ему в течение шести месяцев придет решение о взыскании. Если должник и тогда не станет платить, то ФНС спишет налоговую задолженность вместе с пенями с его счетов и вкладов.

В связи с этим она напомнила, что фискалы уже разослали 66,5 миллиона уведомлений россиянам об уплате транспортного, земельного и имущественного налогов, а также НДФЛ почти на 410 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года налог с процентов по вкладам принесет в бюджет 305 миллиардов рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

