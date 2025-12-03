Россию внесли в черный список стран с риском отмывания денег

Politico: ЕС внес Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег

Евросоюз (ЕС) внес Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжении сообщает газета Politico.

Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России в организации еще в 2023 году. Однако внести страну в черный список не удалось благодаря противодействию других членов объединения БРИКС.

В организации подчеркнули, что несмотря на приостановку членства за Россией сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств. В октябре 2024 года группа решила не включать Россию в черный список юрисдикций из-за отсутствия причин, несмотря на давление со стороны Украины.

«Россия неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств в качестве страны — члена организации», — отметили в ФАТФ.

Включение России в черный список обяжет банки и другие финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с РФ.

С 2025 года у Европы появился свой собственный орган по борьбе с отмыванием денег под названием AMLA. Он будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года.

