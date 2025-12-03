Реклама

18:35, 3 декабря 2025Бывший СССР

Санду подписала указ о закрытии Русского дома в Кишиневе

Санду одобрила закрытие Русского дома в Кишиневе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду одобрила закрытие Русского дома в Кишиневе. Решение опубликовано в «Официальном вестнике» республики.

Указ подразумевает денонсирование соглашения об открытии Русского дома. Оно было подписано в Москве 30 октября 1998 года.

Кроме того, документ предписывает МИД Молдавии оповестить Москву о денонсации соглашения.

13 ноября парламент Молдавии принял в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это происходит в ущерб интересам части населения республики и вызывает сожаление у Москвы.

