Собянин высказался о москвичах в зоне СВО

Собянин заявил, что в зоне СВО находятся десятки тысяч бойцов из Москвы

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) находятся десятки тысяч бойцов из Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

«Десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции, обеспечивая нам победу, суверенитет нашей страны», — сказал он.

Градоначальник также добавил, что столица обеспечивает контрактникам дополнительные выплаты, которые идут из городского бюджета, а также разовые выплаты. Власти Москвы заботятся об их семьях и обеспечивают социальную поддержку.

В августе 2025 года Собянин заявил, что в зоне проведения спецоперации находятся около 90 тысяч жителей столицы. Помимо того, он рассказал, что в Москве работают крупнейшие госпитали для получивших ранения военнослужащих, а также создан крупнейший в России реабилитационный центр.