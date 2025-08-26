Россия
07:37, 26 августа 2025Россия

Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) находятся около 90 тысяч жителей Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

«Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Часть ребят — это профессиональные военные. Вы знаете, что Москва при заключении контрактов делает большие разовые выплаты и ежемесячные доплаты», — сказал Собянин.

Градоначальник также указал на важность помощи волонтеров и медицинской реабилитации участников СВО. Он рассказал, что в Москве работают крупнейшие госпитали для получивших ранения военнослужащих, а также создан крупнейший в России реабилитационный центр. Семьям военных, как отметил Собянин, также оказывают помощь с устройством на работу, лечением и восстановлением после службы.

Из зоны СВО, как ранее сообщал глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, вернулись уже 137 тысяч человек. В основном это молодые люди, которым важно помочь с переобучением и поиском работы, добавлял он.

