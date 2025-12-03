Стали известны детали новой системы для прохода на территорию школ

«Ъ»: Школьники будут сами сканировать лица в приложении «Госуслуги Биометрия»

Российские школьники будут сами сканировать лица в приложении «Госуслуги Биометрия», чтобы попасть в учебные заведения. Такие детали о новом доступе стали известны «Коммерсанту».

По данным «Ъ», дети смогут сделать это только с разрешения родителей. Информацию планируется передавать в Единую биометрическую систему, однако для ее работы со школами необходимы правки федерального законодательства.

Сейчас систему с биометрическими турникетами внедрили в Татарстане, при этом власти отметили, что родители восприняли изменения болезненно.

В сентябре 2025 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценивал число школ в России в 40 тысяч. Исходя из этих оценок, оборудование каждой школы в России лишь одним КПП с проверкой биометрии может обойтись в сумму примерно 48 миллиардов рублей, предположили в «Ъ».

До этого член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог подчеркнул, что биометрия в школах нужна для точного учета посещаемости.

26 ноября вице-премьер страны Дмитрий Григоренко предложил пускать в российские школы по биометрии.