У Долиной нашли песню со словами об изнасиловании

Песня Ларисы Долиной с призывом к сексуальному насилию шокировала пользователей

Блогерша Лилу Рами нашла в песнях певицы Ларисы Долиной строчку с призывом к изнасилованию. Свой пост девушка опубликовала на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рами опубликовала отрывок из клипа на песню 1996 года «Ревнуй», в котором, помимо самой Долиной, снялся также актер Дмитрий Певцов. В частности, пользователей возмутили слова про сексуальное насилие, спетые артисткой.

«Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови», — поет Долина.

Обратившая внимание на композицию Лилу добавила, что осуждает романтизацию сексуального и любого другого вида насилия.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина показала себя человеком, которому не интересны судьбы других людей, — это стало главной ошибкой, спровоцировавшей возмущение общества.