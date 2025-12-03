Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:10, 3 декабря 2025Культура

У Долиной нашли песню со словами об изнасиловании

Песня Ларисы Долиной с призывом к сексуальному насилию шокировала пользователей
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Блогерша Лилу Рами нашла в песнях певицы Ларисы Долиной строчку с призывом к изнасилованию. Свой пост девушка опубликовала на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рами опубликовала отрывок из клипа на песню 1996 года «Ревнуй», в котором, помимо самой Долиной, снялся также актер Дмитрий Певцов. В частности, пользователей возмутили слова про сексуальное насилие, спетые артисткой.

«Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови», — поет Долина.

Обратившая внимание на композицию Лилу добавила, что осуждает романтизацию сексуального и любого другого вида насилия.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина показала себя человеком, которому не интересны судьбы других людей, — это стало главной ошибкой, спровоцировавшей возмущение общества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летевший из Москвы на Пхукет самолет подал сигнал бедствия

    В Киеве произошли столкновения со стрельбой между ГУР и военными

    В российском регионе один человек стал жертвой удара ВСУ

    СБУ отвергла сообщения о подрыве Румынией украинского морского дрона

    В России разработали новый стандарт обучения для 10-11-х классов

    В России назвали способ отрезать Украину от моря

    США начали использовать иранские ударные дроны Shahed-136

    У Долиной нашли песню со словами об изнасиловании

    В Белом доме назвали продуктивной встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

    Зеленский захотел завершить конфликт с помощью давления на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok