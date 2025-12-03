Пользователей смартфонов предупредили о неотложных звонках

В Android появилась возможность помечать исходящие звонки как важные

В Android-смартфонах появилась функцию маркировки неотложных звонков. Об этом сообщает издание The Verge.

Функция Call Reason («Причина вызова») позволяет звонящему пометить свой звонок индикатором «срочно», который будет отображаться на экране телефона принимающего абонента. В Google заявили, что таким образом пользователи могут заранее предупреждать друг друга, что их звонок является неотложным и его нужно принять.

В настоящий момент функция доступна только во встроенном приложении Google Phone, она активна для избранных пользователей. Разработчики Android объяснили, что во время вызова пользователь может нажать на кнопку «Пометить звонок как важный», и его отметку увидит другой абонент.

На раннем этапе тестирования «Причина вызова» работает только между пользователями, которые сохранили контакты друг друга в телефоне. Скорее всего, в будущем разработчики позволят устанавливать другие пометки, а не только знак «Срочно».

«Поскольку сообщение о причине звонка также отображается в истории звонков, оно может стать полезным напоминанием о необходимости перезвонить кому-то по какому-то конкретному вопросу», — отметили журналисты.

В начале декабря Google представила второе крупное обновление операционной системы (ОС) Android 16. На первом этапе апдейт стал доступен пользователям смартфонов Google Pixel.