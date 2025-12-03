В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

Депутат Картаполов: Россией правят народ и президент, а не тайные организации

Россией правят народ и избранный гражданами президент, а не тайные организации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит «Абзац».

Так он прокомментировал данные опроса ВЦИОМа, согласно которым 40 процентов жителей России верят в теорию заговора. По их мнению, страной и событиями в мире руководят тайные организации.

Депутат напомнил, что, согласно Конституции, власть принадлежит народу, а все остальное является домыслами.

«Есть народный избранный президент, есть парламент, Государственная Дума, Совет Федерации, правительство. Если кто-то о чем-то думает еще, это его личное дело. Я не знаю, кого ВЦИОМ опрашивал, но у меня такое ощущение, что они где-то нашли интересных людей, нестандартных», — сказал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никаких двойников. По его словам, подобная информация абсурдна и относится к категории информационных уток, которые обсуждает целый ряд СМИ.